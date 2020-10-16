الإحصاء تكشف حجم وقيمة الغاز الطبيعي المصدر من أذربيجان
AzerTAg.az
١٦.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
باكو، 16 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
تفيد معطيات شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار وشركة التشغيل الدولية الأذربيجانية أن فترة يناير – أغسطس العام الماضي شهدت تصدير 8 مليارات و892.9 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من البلد.
أفادت أذرتاج عن هيئة الإحصاء أن قيمة الغاز الطبيعي المصدر من البلد خلال 8 أشهر من العام الجاري بلغت مليار و938.1 مليون دولار.
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