الإحصاء تكشف حجم وقيمة الغاز الطبيعي المصدر من أذربيجان

باكو، 16 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تفيد معطيات شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار وشركة التشغيل الدولية الأذربيجانية أن فترة يناير – أغسطس العام الماضي شهدت تصدير 8 مليارات و892.9 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من البلد.

أفادت أذرتاج عن هيئة الإحصاء أن قيمة الغاز الطبيعي المصدر من البلد خلال 8 أشهر من العام الجاري بلغت مليار و938.1 مليون دولار.