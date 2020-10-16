جهاز الأمن القومي ينبه المواطنين للتحلي بالحيطة والحذر واليقظة إزاء أي عمل إرهابي تخريبي استفزازي محتمل

باكو، 16 أكتوبر، أذرتاج

قال جهاز الأمن القومي إنه معلومات متوفرة لديه تفيد أن هيئات خدمات خاصة في أرمينيا تدبر تحقيق أعمال إرهابية تخريبية استفزازية وسائر الأعمال المضرة لدى أماكن ومناطق مكتظة بالأهالي والسكان والمواصلات العامة في مدن جمهورية أذربيجان الكبرى لاجل تستير الخسائر الهائلة في الجبهة لجيش أرمينيا وقوات الاحتلال الأرميني وبذلك تكرار الأعمال الإرهابية البشعة وغير البشرية المرتكبة من قبلها ضد الأهالي المسالمين في باكو وسائر مناطق البلد نهاية الثمانيات وأوائل التسعينات من القرن السابق.

أفادت أذرتاج عن بيان الجهاز أن أرمينيا دولة تؤيد بالإرهاب وتنفذ الاعمال الإرهابية على مستوى الدولة وفي الوقت الحاضر قوات جيش أرمينيا وهيئات الخدمات الخاصة الأرمينية متضمنة إرهابيين من بلاد الشرق الأوسط.

وقال جهاز الأمن القومي "إننا ننبه المواطنين للتحلي بالحيطة والحذر واليقظة والتأهب راجين للجنب من حالات ذعر وأن يبلغوا جهاز الأمن القومي عبر الهاتف 0124059999 او موظفي الشرطة وغيرهم من عناصر أجهزة انفاذ القانون ما يصادفون خلال حياتهم اليومية من اشخاص مشتبه بهم وحركات وتنقلات واشياء وغيرها مما يثير شبهات وشكوكا عند أماكن اقامتهم.

وفي الوقت ذاته ونظرا لتفعيل المنظمة الإرهابية الأرمينية اسالا نشاطها في الآونة الأخيرة نوصي البعثات الدبلوماسية في الخارج وأعضاء الجاليات وموظفي الشركات الوطنية بالحيطة واليقظة وبتبليغ حالات مشتبه بها أجهزة انفاذ القانون للبلدان التي يقيمون بها. "