نقل 8.7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية خلال 9 أشهر

باكو، 16 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

نقل 21 مليارا و515.5 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية في أذربيجان خلال أشهر يناير – سبتمبر للعام الجاري وزاد بنسبة 8 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 40.6 في المائة من الغاز تم نقله بخط أنابيب باكو- تبيليسي- أرضروم وتم تصدير 8 مليارات و736.2 مليون متر مكعب من الغاز بذلك الخط.