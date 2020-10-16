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    نقل 8.7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية خلال 9 أشهر

    ١٦.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٤٧]

    باكو، 16 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    نقل 21 مليارا و515.5 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية في أذربيجان خلال أشهر يناير – سبتمبر للعام الجاري وزاد بنسبة 8 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 40.6 في المائة من الغاز تم نقله بخط أنابيب باكو- تبيليسي- أرضروم وتم تصدير 8 مليارات و736.2 مليون متر مكعب من الغاز بذلك الخط.

    AZERTAG.AZ :نقل 8.7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية خلال 9 أشهر
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