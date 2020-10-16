تصدير حجم الصادرات من النفط الخام خلال 8 أشهر

باكو، 16 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تم تصدير 19 مليونا و194 ألف طن من النفط الخام خلال أشهر يناير – أغسطس للعام الجاري من أذربيجان.

بلغت تكلفة النفط الخام المصدر 5 مليارات و655.2 مليون دولار أمريكي، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية الأذربيجانية.