  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    خط باكو – تبيليسي – جيهان ينقل 21.1 مليون طن من النفط الخام

    ١٦.١٠.٢٠٢٠ [١٥‎:٠٦]

    باكو، 16 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    صدر 26 مليون و577.4 الف طن من النفط الخام عبر خط أنبوب النفط التصديري الرئيسي باكو – تبيليسي – جيهان.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 79.6 في المائة من هذا الحجم تم نقله بخط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان وتم تصدير 21 مليونا و146.9 ألف طن من البترول من باكو بهذا الخط خلال نفس الفترة.

    وكذلك، تم نقل 3 ملايين و53.2 ألف طن من نفط الترانزيت بخط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان.

     

    AZERTAG.AZ :خط باكو – تبيليسي – جيهان ينقل 21.1 مليون طن من النفط الخام
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.١٠.٢٠٢٠ [١٦:١٢]
    كشف حجم الأموال الموجهة إلى قطاع النفط والغاز
    ١٦.١٠.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٧]
    إنتاج نحو 1.5 مليون طن من وقود الديزل خلال العام الجاري
    ١٦.١٠.٢٠٢٠ [١٥‎:٢٩]
    إنتاج 26 مليونا و104.1 ألف طن من البترول و27 مليارا و309.9 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في أذربيجان
    ١٦.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٦]
    تصدير حجم الصادرات من النفط الخام خلال 8 أشهر
    خط باكو – تبيليسي – جيهان ينقل 21.1 مليون طن من النفط الخام