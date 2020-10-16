خط باكو – تبيليسي – جيهان ينقل 21.1 مليون طن من النفط الخام
AzerTAg.az
١٦.١٠.٢٠٢٠ [١٥:٠٦]
باكو، 16 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
صدر 26 مليون و577.4 الف طن من النفط الخام عبر خط أنبوب النفط التصديري الرئيسي باكو – تبيليسي – جيهان.
وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 79.6 في المائة من هذا الحجم تم نقله بخط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان وتم تصدير 21 مليونا و146.9 ألف طن من البترول من باكو بهذا الخط خلال نفس الفترة.
وكذلك، تم نقل 3 ملايين و53.2 ألف طن من نفط الترانزيت بخط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان.
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