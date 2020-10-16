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    إنتاج 26 مليونا و104.1 ألف طن من البترول و27 مليارا و309.9 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في أذربيجان

    ١٦.١٠.٢٠٢٠ [١٥‎:٢٩]

    باكو، 16 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تم إنتاج 26 مليونا و104.1 ألف طن من البترول و27 مليارا و309.9 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في أذربيجان خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري. تم شراء 19 مليارا و378.7 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من هذا الحجم.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن القيمة العامة للإنتاج في صناعة التعدين خلال 9 أشهر بلغت 16.7 مليار مانات.

    انخفض إنتاج النفط في البلد بنسبة 7.6 في المائة وزاد إنتاج الغاز بنسبة 8.3 في المائة.

    AZERTAG.AZ :إنتاج 26 مليونا و104.1 ألف طن من البترول و27 مليارا و309.9 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في أذربيجان
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