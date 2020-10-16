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    اقتصاد


    إنتاج نحو 1.5 مليون طن من وقود الديزل خلال العام الجاري

    ١٦.١٠.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٧]

    باكو، 16 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    أنتج مليون و542.5 الف طن من وقود الديزل و852.1 ألف طن من البنزين للسيارات و161.9 ألف طن من البنزين المستعمل في الصناعة البتروكيماوية و356.8 ألف طن من الكيروسين و42.4 ألف طن من المازوت و19 ألف طن من زيوت التشحيم و251.9 ألف طن من القار النفطي و147.6 الف طن من فحم الكوك النفطي.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن إجمالي تكلفة الإنتاج في مجال المنتجات النفطية خلال 9 أشهر من العام الجاري بلغ مليارين و257.3 مليون مانات، بعد أن انخفض بنسبة 5.5 في المئة في أسعار ثابتة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

    وارتفع إنتاج البنزين المستعمل في الصناعة البتروكيماوية بنسبة 20 في المائة وإنتاج زيوت التشحيم بنسبة 10.5 في المائة وإنتاج القار النفطي بنسبة 21.9 في المائة وإنتاج الكيروسين بنسبة 22.5 في المائة من المنتجات النفطية. وانخفض إنتاج وقود المازوت بنسبة 55.4 في المائة.

     

    AZERTAG.AZ :إنتاج نحو 1.5 مليون طن من وقود الديزل خلال العام الجاري
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