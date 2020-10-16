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    ارتفاع حصيلة ضحايا كوفيد 19 في بيلاروس الى 921 مصاب

    ١٦.١٠.٢٠٢٠ [١٦:١٩]

    مينسك، 16 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    أصيب 86 ألفا و392 شخص بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في بيلاروس.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الصحة البيلاروسية ان 78 ألفا و990 مصاب منهم تعافوا بالعلاج وتوفي 921 مصاب.

     

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حصيلة ضحايا كوفيد 19 في بيلاروس الى 921 مصاب
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