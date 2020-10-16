أذربيجان: تسجيل 509 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و129 حالة شفاء ووفاة شخصين

باكو، 16 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

أصيب 509 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 129 شخصا من هذا المرض وتوفي شخصان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 43 ألفا و789 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 39 ألفا و800 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 621 مريض ويستمر علاج 3368 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و209 ألف و802 فحص طبي.