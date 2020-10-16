عدد سكان أذربيجان يبلغ 10 ملايين و108 ألف و79 نسمة

باكو، 16 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

زاد عدد سكان أذربيجان بمقدار 40 ألفا و971 شخص أو 0.4 في المائة منذ بداية العام الحالي ليصل إلى 10 ملايين و108 ألف و79 نسمة حتى الأول من شهر سبتمبر للعام الجاري.

أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن الكثافة السكانية تبلغ 117 نسمة في الكيلومتر المربع.

ويسكن 52.8 في المائة من السكان في المدن و47.2 في المائة بالقرى ومنهم 49.9 في المائة هم الذكور و50.1 في المائة هن الإناث.