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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يعلن عن تحرير 3 قرى أخرى في محافظة خوجاوند من الاحتلال الأرميني

    ١٦.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٢٩]

    باكو، 16 أكتوبر، أذرتاج

    اعلن الرئيس إلهام علييف قبل قليل عن تحرير جيش أذربيجان المظفر 3 قرى أخرى في محافظة خوجاوند.

    أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف كتب في تغريدة في حسابه على تويتر:

    "جيش أذربيجان المظفر حرر قرى خيرمانجيق وأق بولاق وآخولو في محافظة خوجاوند من الاحتلال الأرميني. عاش جيش أذربيجان! قراباغ هو أذربيجان!"

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يعلن عن تحرير 3 قرى أخرى في محافظة خوجاوند من الاحتلال الأرميني
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