باكو، 16 أكتوبر، أذرتاج اعلن الرئيس إلهام علييف قبل قليل عن تحرير جيش أذربيجان المظفر 3 قرى أخرى في محافظة خوجاوند. أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف كتب في تغريدة في حسابه على تويتر: "جيش أذربيجان المظفر حرر قرى خيرمانجيق وأق بولاق وآخولو في محافظة خوجاوند من الاحتلال الأرميني. عاش جيش أذربيجان! قراباغ هو أذربيجان!"

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يعلن عن تحرير 3 قرى أخرى في محافظة خوجاوند من الاحتلال الأرميني

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