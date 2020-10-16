الرئيس إلهام علييف يعلن عن تحرير 3 قرى أخرى في محافظة خوجاوند من الاحتلال الأرميني
AzerTAg.az
١٦.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٢٩]
باكو، 16 أكتوبر، أذرتاج
اعلن الرئيس إلهام علييف قبل قليل عن تحرير جيش أذربيجان المظفر 3 قرى أخرى في محافظة خوجاوند.
أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف كتب في تغريدة في حسابه على تويتر:
"جيش أذربيجان المظفر حرر قرى خيرمانجيق وأق بولاق وآخولو في محافظة خوجاوند من الاحتلال الأرميني. عاش جيش أذربيجان! قراباغ هو أذربيجان!"
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