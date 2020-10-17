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    سياسة


    حكمت حاجييف: ارمينيا تقصف من جديد كنجه ومينكتشفير

    ١٧.١٠.٢٠٢٠ [٠١:٤٥‎]

     

    باكو، 17 أكتوبر، أذرتاج

    قصفت القوات المسلحة لأرمينيا من جديد مدينتي كنجه ومينكتشفير.

    أفادت أذرتاج ان هذا كتبه مساعد الرئيس رئيس قسم شؤون السياسة الخارجية حكمت حاجييف في حسابه على تويتر.

    قال ان القوات المسلحة لأرمينيا تواصل جرائمها العسكرية والارهاب مستخدمة نظام الهدنة الانسانية. تعرضت مدينتا كنجه ومينكتشفير من جديد للهجمات الصاروخية. يجري تدقيق حجم الدمار والخسائر البشرية.

    AZERTAG.AZ :حكمت حاجييف: ارمينيا تقصف من جديد كنجه ومينكتشفير
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