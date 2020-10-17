حكمت حاجييف: سقوط ضحايا من المدنيين في كنجه نتيجة القصف الصاروخي الارميني
AzerTAg.az
١٧.١٠.٢٠٢٠ [٠٢:٢٦]
باكو، 17 أكتوبر، أذرتاج
يعلن عن سقوط ضحايا من الاشخاص المدنيين نتيجة تعرض المبنى السكني في كنجه للهجوم الصاروخي من ارمينيا.
افادت وكالة أذرتاج ان حكمت حاجييف كتب في تغريدة له ايضا انه نقلت مؤخرا الى ارمينيا منظومات صواريخ جديدة. فور هذا بدأوا شن هجوم خائن وغاشم على المدنيين في مدن أذربيجان.
يعلن عن سقوط قتلى من المدنيين في كنجه. هذا مؤشر على سياسة الارهاب المنفذة على مستوى دولة ارمينيا.
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