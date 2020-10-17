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    النيابة العامة تجري التحقيق في كنجه المعرضة للمرة الثانية للقصف الصاروخي الارميني

    ١٧.١٠.٢٠٢٠ [٠٢:٤٢]

     

    باكو، 17 أكتوبر، اذرتاج

    اعلنت النيابة العامة لجمهورية أذربيجان انه

    نتيجة قصف القوات المسلحة لارمينيا بالصواريخ على بلدة جواد خان الواقعة في الجزء المركزي لكنجه ثاني اكبر مدن في جمهورية اذربيجان، البعيدة عن خط الجبهة في الساعة الواحدة ليلا في 17 اكتوبر سقط ضحايا من المدنيين وألحقت اضرارا كبيرة بالمنشآت المدنية.

    يجري افراد النيابة حاليا عمليات التحري والتحقيق في مكان الحادث لتدقيق عدد وهوية الضحايا والمنشآت المدنية المتضررة.

    ستعلن معلومات مفصلة في اقرب وقت ممكن.

    AZERTAG.AZ :النيابة العامة تجري التحقيق في كنجه المعرضة للمرة الثانية للقصف الصاروخي الارميني
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