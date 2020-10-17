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    سياسة


    حكمت حاجييف: هذا هجوم صاروخي متعمد على المدنيين

    ١٧.١٠.٢٠٢٠ [٠٩:٢٦]

    باكو، 17 أكتوبر، أذرتاج

    ان الهجوم الصاروخي الوحشي والغاشم لارمينيا على السكان المدنيين في كنجه دليل على عجز وخيبة القيادة العسكرية السياسية لارمينيا امام هزائمها في ساحة القتال.

    افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها مساعد الرئيس الاذربيجاني رئيس قسم شئون السياسة الخارجية لدى الادارة الرئاسية حكمت حاجييف في حسابه الرسمي على توتير.

    اضاف ان هذا هجوم صاروخي متعمد على الاشخاص المدنيين.

    AZERTAG.AZ :حكمت حاجييف: هذا هجوم صاروخي متعمد على المدنيين
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