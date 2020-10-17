مصطفى شينتوب: الذين يتجاهلون جرائم حرب سيُحاكمون امام القانون الدولي
AzerTAg.az
١٧.١٠.٢٠٢٠ [١٠:٢٦]
باكو، 17 أكتوبر، أذرتاج
إن الذين يتجاهلون جرائم حرب سيُحاكمون امام القانون الدولي.
افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات كتبها رئيس مجلس الامة الكبرى في تركيا مصطفى شينتوب في حسابه الرسمي على تويتر.
قال: "استهدفت دولة ارمينيا العدوانية مجددا بالصواريخ السكان المدنيين في مدينتي كنجه ومينكتشفير. يجب ان يعلم الذين يتجاهلون جرائم حرب هذه انهم سيُحاكمون لضلوعهم في الجريمة امام القانون الدولي.
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