أذربيجان: تسجيل 528 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و103 حالة شفاء ووفاة شخصين

باكو، 17 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

أصيب 528 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 103 شخص من هذا المرض وتوفي شخصان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 44 ألفا و317 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 39 ألفا و903 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 623 مريض ويستمر علاج 3791 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و218 ألف و935 فحص طبي.