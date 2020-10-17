استخرج 13.3 مليار متر مكعب من الغاز من حقل شاه دنيز خلال 9 أشهر

باكو، 17 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

أنتج البلد 27.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بزيادة قدرها 5.9 في المائة أو 1.5 مليار متر مكعب في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة انه تم استخراج 8.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل "أذري – جيراق - قوناشلي" و13.3 مليار متر مكعب من حقل "شاه دنيز".

أنتجت سوكار 5.5 مليار متر مكعب من الغاز خلال هذه الفترة.