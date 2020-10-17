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    سياسة


    الرئيس إلهام علييف: نحن نعود الى فضولي وسنبني جميع القرى من جديد ونعمرها

    ١٧.١٠.٢٠٢٠ [٢٢:٣٤]

    باكو، 17 اكتوبر، أذرتاج

    قال الرئيس إلهام علييف إننا نعود الى فضولي وسنبني جميع القرى من جديد ونعمرها. وتعود الحياة الى تلك القرى. كما حرر جيش أذربيجان بقيادة الزعيم الشعبي العام 22 قرية في محافظة فضولي حينها ومن جملتها بلدة هوراديز. الآن، انظروا، ما اجمل مكان. تحولت بلدة هوراديز الى مدينة معمرة وحديثة.

    أفادت أذرتاج عن الرئيس علييف قوله في نداء وجهه الى الشعب الاذربيجاني إن الفضوليين يقيمون في القرى المحررة من الاحتلال. ويسعني القول بأن حوالي نصف سكان فضولي يستوطنون القرى المحررة من الاحتلال حتى الان. ولكن اليوم تم تحرير القرى التي كان الفضوليون يقيمون بها وستعود الحياة الى هناك وهم عائدون للاقامة فيها وسيزورون مقابر اجدادهم وابائهم. وستسمع اصوات الاذان من مآذن المساجد التي سيعاد بناؤها. وننفذ بعثتنا الشريفة. وإنني على يقين تام من استمرار جيش أذربيجان المجد طرد المحتلين الغاصبين من أرضنا.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف: نحن نعود الى فضولي وسنبني جميع القرى من جديد ونعمرها
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