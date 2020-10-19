واعظي: إيران تعترف بسلامة أراضي أذربيجان

طهران، 19 أكتوبر، أذرتاج

قال محمود واعظي إن أساس تطور العلاقات بين إيران وأذربيجان تشكله مصالح الشعبين والدولتين المجاورين والصديقين.

أفادت أذرتاج عن واعظي رئيس الديوان الرئاسي الإيراني قوله في تصريح له لصحافة محلية إن إيران تعترف بسلامة أراضي أذربيجان وتحترم بسيادتها. نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان يجب أن يحل سلميا وفقا للقوانين الدولية على أساس مبدأ وحدة أراضي الدول. وتستعد إيران دائما لتنفيذ بعثة الوساطة.

ولفت واعظي إلى ضمان الاستقرار والامن في المنطقة مرهون على تعاون دول المنطقة.

وزاد رئيس الديوان الرئاسي الإيراني انه في اتصال هاتفي بمسؤولي أذربيجان أيضا.

كتانوف مراسل أذرتاج