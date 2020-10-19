مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والاستوني

باكو، 19 أكتوبر، أذرتاج

جرت مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف ونظيره في استونيا اورماس رينسالو.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن الوزيرين تبادلا وجهات نظر حول الأوضاع الأخيرة في المنطقة.

وقدم الوزير بايراموف إلى نظيره الاستوني معلومات مفصلة حول انتهاك أرمينيا وقف اطلاق النار. وأشار إلى استهداف المسالمين العزل والمنشآت المدنية والبنية التحتية غير العسكرية استهدافا متعمدا من قبل قوات الاحتلال الأرميني بما في ذلك غارات صاروخية مرتين على مدينة كنجة بعد اعلان وقف اطلاق النار الإنساني. وابلغ أن الغارة الصاروخية الأخيرة على كنجة أودت بحياة 13 مسالما ومن ضمنهم 3 أطفال واصابت 48 آخر. وصف الوزير بايراموف هذه الاعمال بجرائم حربية مشددا على أن المسؤولية عن ذلك على قيادة أرمينيا.

وعبر الوزير اورماس رينسالو من جانبه عن ضرورة حل النزاع سياسيا. واكد على ضرورة الاحترام بوقف اطلاق النار مشيرا في هذا السياق إلى دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومساهمة استونيا الإنسانية في الصليب الأحمر.