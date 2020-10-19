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    أذربيجان: تسجيل 331 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و107 حالة شفاء ووفاة 4 أشخاص

    ١٩.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٤٨]

    باكو، 19 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    أصيب 331 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 107 شخص من هذا المرض وتوفي 4 أشخاص.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 46 ألفا و295 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 40 ألفا و144 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 630 مريض ويستمر علاج 4521 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و232 ألف و636 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 331 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و107 حالة شفاء ووفاة 4 أشخاص
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