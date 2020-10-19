  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    الرئيس الأذربيجاني: أرمينيا الراغبة في توسيع رقعة النزاع تسير في طريق الخطأ

    ١٩.١٠.٢٠٢٠ [١٧:١١]

    باكو، 19 أكتوبر، أذرتاج

    قد تتدخل القوى الأخرى اليوم، إن لم تطرح تركيا موقفا سافرا.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في لقائه مع رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب والوفد المرافق له.

    "تهدف أرمينيا الى توسيع رقعة النزاع وانها في طريق الخطأ. لأنها ترى انها غير قادرة على الصمود بوحدها أمامنا. نكسر شوكتَهم في ساحة القتال. تأتي كل يوم من خط الجبهة اخبار جميلة. أعلنت صباح اليوم عن تحرير قرى جديدة. الجيش الأذربيجاني يسير في طريق النصر ويضطلع بكل ما عليه من مهام"، كما قال الرئيس إلهام علييف.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني: أرمينيا الراغبة في توسيع رقعة النزاع تسير في طريق الخطأ
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٠٣]
    وزارة الخارجية تعلق على الدعوات الإرهابية الموجهة ضد الدبلوماسيين الأذربيجانيين من قبل المستخدمين الأرمن في الشبكات الاجتماعية
    ١٩.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٢٧]
    مساعد الرئيس: أطلقت أرمينيا على خمس محافظات في أذربيجان 229 قذيفة في اليوم الأول من وقف إطلاق النار الإنساني
    ١٩.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٣٣]
    مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والاستوني
    ١٩.١٠.٢٠٢٠ [١٥‎:٢٢]
    مصطفى شنتوب: تركيا عازمة على دعم أذربيجان في نضالها العادل حتى النهاية
    الرئيس الأذربيجاني: أرمينيا الراغبة في توسيع رقعة النزاع تسير في طريق الخطأ