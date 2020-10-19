الرئيس الأذربيجاني: أرمينيا الراغبة في توسيع رقعة النزاع تسير في طريق الخطأ

باكو، 19 أكتوبر، أذرتاج

قد تتدخل القوى الأخرى اليوم، إن لم تطرح تركيا موقفا سافرا.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في لقائه مع رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب والوفد المرافق له.

"تهدف أرمينيا الى توسيع رقعة النزاع وانها في طريق الخطأ. لأنها ترى انها غير قادرة على الصمود بوحدها أمامنا. نكسر شوكتَهم في ساحة القتال. تأتي كل يوم من خط الجبهة اخبار جميلة. أعلنت صباح اليوم عن تحرير قرى جديدة. الجيش الأذربيجاني يسير في طريق النصر ويضطلع بكل ما عليه من مهام"، كما قال الرئيس إلهام علييف.