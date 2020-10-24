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    أذربيجان: تسجيل 792 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و220 حالة شفاء ووفاة 8 أشخاص

    ٢٤.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٢٧]

    باكو، 24 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    أصيب 792 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 220 شخص من هذا المرض وتوفي 8 أشخاص.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 49 ألفا و13 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 41 ألفا و51 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 664 مريض ويستمر علاج 7298 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و281 ألف و997 فحص طبي.

     

    AZERTAG.AZ : أذربيجان: تسجيل 792 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و220 حالة شفاء ووفاة 8 أشخاص
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