الرئيس علييف لجريدة لو فيغارو: لتركيا المتاخمة مع كل بلاد جنوب القوقاز الثلاثة حق قانوني في إشراكها في هذه العملية

باكو، 24 أكتوبر، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف إن تركيا وأذربيجان بلدان بلدان شقيقان وقد تغلبت أخوتنا على كثير من المصيبات والمعاناة وفي هذه القضية الملموسة قد اعرب رئيس تركيا عن دعمه القوي تجاه أذربيجان. وقد قال إن أذربيجان ليست بوحدها بل تركيا واقفة الى جانبها وبذلك هذا دعم سياسي قوي للغاية ونحن ممتنون جدا من ذلك.

أفادت أذرتاج عن الرئيس علييف قوله في مقابلة صحفية أدلى بها لجريدة لو فيغارو الفرنسية إن كل ما نفعله في ساحة القتال هو من صنعنا نحن بوحدنا: "نعم بالاسلحة الحديثة والمعدات والاجهزة العصرية ولكن وطننا يحرره جنود أذربيجان وضباطها. ولعلاقاتنا مع تركيا تاريخ عظيم ومستقبل باهر. واعتبر أن تركيا المتاخمة مع كل بلاد جنوب القوقاز الثلاثة أذربيجان وجورجيا وارمينيا بصفتها بلد وحيد في العالم حق قانوني في إشراكها في هذه العملية. لأنه باعتباره بلدا مجاورا وقادر على ضمان الاستقرار والامن للمنطقة وواضح الأجندة يدافع عن القانون الدولي. القانون الدولي يقول إن أرضنا تحت الاحتلال. وبذلك ماذا هي خاطئة فيه؟ هي تطالب فقط بتأمين وتنفيذ القانون الدولي. ولا تريد ذلك أرمينيا.

واشار الرئيس علييف الى أن ارمينيا بتهجيرها الارمن من لبنان والعمليات الحربية ضد الاذربيجانيين وتدميرها تراثنا التاريخية والدينية تستهدف مواصلة الحفاظ على احتلال ارضنا منذ اكثر من 30 سنة ولكن دور تركيا ايجابي جدا مضيفا أنني على يقين من أن دور تركيا سيكون مهما للغاية وايجابيا عقب انتهاء الحرب مع ارمينيا وتحقيق التسوية السياسية.

هذا وجدير بالذكر أن نزاع قراباغ الجبلي أحد أكبر نزاعات في التسعينيات اندلع بين جمهوريتي جنوب القوقاز أذربيجان وأرمينيا عام 1988م بسبب مطامع أرمينيا على أراضي أذربيجان. وما برحت أرمينيا تحتل منذ عام 1992م 20% من الأراضي الأذربيجانية التي تضم إقليم قراباغ الجبلي المتكون من 5 محافظات و7 محافظات أخرى غربي البلاد إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي أغدام وفضولي وخوجاوند وتارتار وأغجابدي وجورانبوي متسببة بتهجير أكثر من مليون أذري من أراضيهم ومدنهم وقراهم وبلداتهم فضلا عن مقتل عشرات آلاف الشخص. ورغم استمرار المحادثات بين البلدين منذ وقف إطلاق النار عام 1994م إلا أن عدم التزام أرمينيا بنظام وقف إطلاق النار وضربها بالمحادثات عرض الحائط واستمرارها اتخاذ موقف غير بناء وخرقها للهدنة بشكل شبه يومي كان سببًا رئيسيًا في اندلاع الاشتباكات أحيانا على الحدود بين الجانبين على خلفية إصرار أرمينيا وقوات الاحتلال الأرميني الإرهابي الانفصالي على تجاهل قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة عام 1993م والمرقمة بـ 822، 853، 874، 884. وتجري محادثات السلام غير المثمرة حتى الآن تحت رعاية مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي المتشكلة من 11 دولة والمترأسة عن جانب روسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية المندوبات المشاركات في رئاستها.

وهاجمت قوات الاحتلال الأرميني على مواقع الدفاع الأذربيجاني عند الحدود الأرمينية الأذربيجانية في محافظة طاووس الأذربيجانية في يوليو عام 2020م باستخدام الأسلحة الثقيلة مستهدفة المناطق السكنية خاصة.

كما أقدمت على حملات واسعة النطاق على جميع طول خط المواجهة 27 سبتمبر 2020م مما أدى إلى اضطرار قوات الدفاع الأذربيجاني إلى تنفيذ حملات مضادة على قوات الاحتلال الأرميني الإرهابي في اشتباكات ومعارك عنيفة اندلعت بين الطرفين. وحررت قوات الدفاع الأذربيجاني بضع قرى محتلة على طول خط الجبهة وما برحت الحرب الوطنية العظمى دائرة على طول جميع خط التماس.

وابتداء من 2 أكتوبر أقدمت أرمينيا على قصف أراضي أذربيجان خاصة المناطق السكنية البعيدة عن خط المواجهة بالصواريخ والمدفعية والقنابل العنقودية.

وما برحت عملية الحملة المضادة المسماة بالحرب الوطنية العظمى لتحرير جميع الأراضي المحتلة الأذربيجانية ضد قوات الاحتلال الأرميني الإرهابي مستمرة ليل نهار بنجاح.

وحررت مدينة جبرائيل من الاحتلال الأرميني الإرهابي في 4 أكتوبر عام 2020م.

كما حررت بلدة هادروت في محافظة خوجاوند و9 قرى مجاورة لها في 9 أكتوبر 2020م.

ووقع وزيرا الخارجية للطرفين في موسكو على وثيقة وقف إطلاق النار الإنساني بمبادرة الرئيس الروسي 9 أكتوبر عام 2020م.

كما حررت 3 قرى في فضولي و5 قرى محافظة خوجاوند في 14 أكتوبر 2020م.

وحرر جيش أذربيجان قرية في فضولي وقرية في جبرائيل و4 قرى في محافظة خوجاوند في 15 أكتوبر 2020م.

وحرر جيش أذربيجان المظفر مدينة فضولي و7 قرى بالمحافظة من الاحتلال الأرميني في 17 اكتوبر 2020م.

وحرر جيش أذربيجان المظفر منطقة جسر خدافرين القديم على نهر أراز عند الحدود مع إيران في 18 اكتوبر 2020م.

حرر جيش أذربيجان المظفر 13 قرية في محافظة جبرائيل في 19 أكتوبر 2020م.

وحرر جيش أذربيجان المظفر 6 قرى في محافظة فضولي و7 قرى في محافظة جبرائيل و5 قرى في محافظة خوجاوند و6 قرى ومدينة زنكيلان العاصمة في محافظة زنكيلان في 20 أكتوبر 2020م.

حرر جيش أذربيجان المظفر 3 قرى في محافظة فضولي و5 قرى في محافظة جبرائيل وبلدة و13 قرية في محافظة زنكيلان في 21 أكتوبر 2020م.

وحرر جيش أذربيجان المظفر 3 قرى في محافظة فضولي و4 قرى في محافظة جبرائيل و13 قرية وبلدة في محافظة زنكيلان في 22 أكتوبر 2020م وبذلك سيطرت أذربيجان سيطرة كاملة على حدودها مع إيران.

حرر جيش أذربيجان المظفر قريتين في خوجاوند و5 قرى في جبرائيل وقريتين في زنكيلان و4 قرى في محافظة قوبادلي في 23 أكتوبر 2020م.