رابطة البنوك تتخذ قراراً لدعم عسكريينا والمدنيين المتضررين من الاستفزازات العسكرية الارمينية

باكو، 25 أكتوبر، أذرتاج

يقترب جيشنا الشجاع بثقة من النصر المجيد محرراً لأراضينا من الاحتلال تحت قيادة القائد الأعلى المظفر للقوات المسلحة لجمهورية أذربيجان إلهام علييف. في هذه الأيام التاريخية يقف المجتمع المصرفي الأذربيجاني، كالمعتاد، إلى جانب جيشنا ودولتنا. لقد أولت البنوك الأذربيجانية دائماً اهتماماً واحتراماً خاصين لأبطالنا المكافحين من أجل وحدة أراضي بلدنا ولعائلات شهدائنا الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن الأم وستواصل هذا التعامل دائماً.

أبلغت رابطة البنوك الأذربيجانية (ABA) وكالة أذرتاج أنه بمبادرة من الرئيس إلهام علييف اتخذت البنوك الأعضاء في الرابطة بالإجماع القرارات التالية لدعم عسكريينا والمواطنين المتضررين من استفزازات العدو: إلغاء القروض الاستهلاكية للبنوك والفوائد المستحقة والمدفوعات الأخرى بالكامل للعسكريين الذين أستشهدوا في المعارك من أجل تحرير أراضينا ؛ إلغاء القروض الاستهلاكية للبنوك والفوائد والمدفوعات الأخرى للمدنيين الذين فقدوا أرواحهم نتيجة لاستفزازات العدو؛ وتعليق احتساب الفوائد والمدفوعات الأخرى على الالتزامات الائتمانية للعسكريين المصابين أثناء العمليات العسكرية للبنوك اعتباراً من 27 سبتمبر 2020؛ صرف الأموال لعائلات موظفي البنوك الذين أستشهدوا في المعارك من أجل تحرير أراضينا بمقدار راتب سنوي للشهيد؛ دفع مساعدة مالية لمرة واحدة لموظفي البنوك المصابين في المعارك من أجل تحرير أراضينا بمبلغ راتبه لثلاثة أشهر.

كما هو معروف للجمهور، مع الأخذ في الاعتبار إعلان الأحكام العرفية في بلدنا فإن المعلومات حول أولئك الذين تم تجنيدهم في الجبهة والجرحى في منطقة الحرب وغيرها من المعلومات ذات الصلة سرية. لا تملك البنوك معلومات عن هذا. لهذا السبب، لا تعرف البنوك معلومات إضافية عن العملاء إلا عندما تكون على اتصال بهم بشأن التزامات القروض الخاصة بهم وتقوم البنوك بالتسجيلات المناسبة لمراعاة السجل الائتماني للعميل.

لا يقدم أي طلب للوفاء بالالتزامات الائتمانية لهذه الفئة من الأشخاص في الوقت الحاضر ولا يتدهور تاريخ الائتمان.

النصر لنا!