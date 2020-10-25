وزارة الخارجية الروسية تنشر تغريدة عن وفاة أرتور ماياكوف في كنجه عبر تويتر

باكو، 25 أكتوبر، أذرتاج

نشرت وزارة خارجية الاتحاد الروسي أمس تغريدة على صفحتها الرسمية على تويتر بخصوص وفاة أرتور ماياكوف في كنجه.

أفادت أذرتاج أن السلطات الأذربيجانية أبلغت السفارة أن مواطن روسيا أرتور فاسيليفيتش ماياكوف من مواليد عام 2007 أصيب في هجوم صاروخي في 17 أكتوبر ونُقل إلى مستشفى مدينة كنجه في 17 أكتوبر توفي في 24 أكتوبر. السفارة على اتصال بممثلي السلطة التنفيذية لمدينة كنجه وأقارب وأصدقاء المتوفى وتقدم لهم المساعدة اللازمة.

ودفن أرتور ماياكوف في 24 أكتوبر في كنجه، أذربيجان. حضر الجنازة نائب رئيس الجالية الروسية في كنجه السيدة كلاشينكوفا وكاهن معبد ألكسندر نيفسكي في كنجه الأب بارثولوميو.

وتتقدم السفارة بأحر التعازي لأقارب وأصدقاء الفقيد في هذا الحادث المأساوي.