الرئيس إلهام علييف: تحرير مدينة قوبادلي وعدة قراها وقرى محافظات زنكيلان وجبرايل من وطأة الاحتلال
AzerTAg.az
٢٥.١٠.٢٠٢٠ [٢٣:٢٨]
باكو، 25 اكتوبر، أذرتاج
كتب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في تغريدة له في تويتر عن تحرير مدينة قوبادلي وعدة قراها وقرى محافظات زنكيلان وجبرايل من وطأة الاحتلال.
عاش الجيش الأذربيجاني!
قراباغ هي أذربيجان!
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