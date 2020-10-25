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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف: تحرير مدينة قوبادلي وعدة قراها وقرى محافظات زنكيلان وجبرايل من وطأة الاحتلال

    ٢٥‎.١٠.٢٠٢٠ [٢٣:٢٨]

    باكو، 25 اكتوبر، أذرتاج

    كتب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في تغريدة له في تويتر عن تحرير مدينة قوبادلي وعدة قراها وقرى محافظات زنكيلان وجبرايل من وطأة الاحتلال.

    عاش الجيش الأذربيجاني!

    قراباغ هي أذربيجان!

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف: تحرير مدينة قوبادلي وعدة قراها وقرى محافظات زنكيلان وجبرايل من وطأة الاحتلال
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