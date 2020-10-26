حكمت حاجييف: رئيس الوزراء الأرميني يكذب من جديد

باكو، 26 أكتوبر، أذرتاج

يكذب رئيس الوزراء الأرميني من جديد. بدأت القوات المسلحة لارمينيا القصف المدفعي على مدينة تارتار وقراها من الساعة 08:04 صباح اليوم منتهكة لاتفاق الهدنة الإنسانية الثالثة.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات كتبها مساعد الرئيس الاذربيجاني ومدير قسم شئون السياسة الخارجية لدى الإدارة الرئاسية حكمت حاجييف في حسابه على تويتر.

أضاف حاجييف ان وزارة الدفاع الأذربيجانية أعلنت ان أرمينيا تهاجم قواتنا المسلحة بالمدافع وقاذفات القنابل ابتداء من الساعة 08:05 صباحا.