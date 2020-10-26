انخفاض الصادرات من الشاي

باكو، 26 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

صدرت 980 طن من الشاي من البلد خلال 9 أشهر.

قال جهاز الجمارك إن قيمة الشاي المصدر من البلد بلغت 6.7 مايون دولار.

يذكر أن أذربيجان صدرت في نفس الفترة العام الماضي 1058 طن من الشاي بقيمة 6.8 مليون دولار.