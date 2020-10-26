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    اقتصاد


    انخفاض الصادرات من الشاي

    ٢٦.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٣٨]

    باكو، 26 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    صدرت 980 طن من الشاي من البلد خلال 9 أشهر.

    قال جهاز الجمارك إن قيمة الشاي المصدر من البلد بلغت 6.7 مايون دولار.

    يذكر أن أذربيجان صدرت في نفس الفترة العام الماضي 1058 طن من الشاي بقيمة 6.8 مليون دولار.

     

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