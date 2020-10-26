الرئيس إلهام علييف يوجه نداء الى الشعب الأذربيجاني
AzerTAg.az
٢٦.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٤٧]
باكو، 26 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
وجه رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف نداء إلى الشعب الأذربيجاني في 26 أكتوبر اليوم.
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