  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يوجه نداء الى الشعب الأذربيجاني

    ٢٦.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٤٧]

    باكو، 26 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    وجه رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف نداء إلى الشعب الأذربيجاني في 26 أكتوبر اليوم.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يوجه نداء الى الشعب الأذربيجاني
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٢٥‎.١٠.٢٠٢٠ [٢٣:٢٨]
    الرئيس إلهام علييف: تحرير مدينة قوبادلي وعدة قراها وقرى محافظات زنكيلان وجبرايل من وطأة الاحتلال
    ٢٣.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٣٣]
    الرئيس إلهام علييف: تحرير 4 قرى في محافظة قوبادلي من وطأة الاحتلال الأرميني
    ٢٣.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٣١]
    الرئيس: جيش أذربيجان المظفر حرر قريتين في خوجاوند و5 قرى في جبرائيل وقريتين في زنكيلان
    ٢٢.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٤٢]
    الرئيس: تحرير بلدة أق بند يضمن السيطرة الكاملة على حدود أذربيجان مع إيران
    الرئيس إلهام علييف يوجه نداء الى الشعب الأذربيجاني الرئيس إلهام علييف يوجه نداء الى الشعب الأذربيجاني الرئيس إلهام علييف يوجه نداء الى الشعب الأذربيجاني الرئيس إلهام علييف يوجه نداء الى الشعب الأذربيجاني الرئيس إلهام علييف يوجه نداء الى الشعب الأذربيجاني