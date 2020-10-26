باكو، 26 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) وجه رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف نداء إلى الشعب الأذربيجاني في 26 أكتوبر اليوم.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يوجه نداء الى الشعب الأذربيجاني

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده