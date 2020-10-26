باكو، 26 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) اعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في ندائه الى الشعب أسماء قرى محافظات زنكيلان وجبرائيل وقوبادلي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني. أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف أعلن أسماء المناطق المحررة التالية: من محافظة زنكيلان: بيرينجي آليبكلي وإيكينجي آليبكلي وربند وينيكند من محافظة جبرائيل: قوفشودلو وسوفولو وداغ ماشانلي وكوردلر وهوفوسلو وتشلبيلر من محافظة قوبادلي: بادار وأفنديلر ويوسفبكلي وجايتوماس وخانليق وصارياتاق ومولا برهان ومدينة قوبادلي.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يعلن اسماء القرى المحررة من احتلال أرمينيا في 25 أكتوبر

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