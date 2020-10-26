استئناف رحلات جوية بين تبريز وإسطنبول

باكو، 26 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تم استئناف الرحلات الجوية بين تبريز واسطنبول. ستسير الرحلات من تبريز الى إسطنبول 3 مرات في الأسبوع – أيام الاثنين والاربعاء والجمعة والرحلات من إسطنبول الى تبريز في أيام أخرى للأسبوع.

افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس مطار تبريز رامين آذري. سيتم الحفاظ على التباعد الآمن من أجل حماية صحة الركاب. لا يُسمح للركاب الذين ليس لديهم أقنعة طبية بدخول المطار. بالإضافة إلى ذلك، سيتم قياس درجة حرارة أولئك الذين يدخلون المطار.

يذكر أنه تم تعليق رحلات تبريز - اسطنبول - تبريز في 24 فبراير بسبب انتشار فيروس كورونا.