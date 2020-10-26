أذربيجان: تسجيل 527 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و131 حالة شفاء ووفاة 8 أشخاص

باكو، 26 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

أصيب 527 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 131 شخص من هذا المرض وتوفي 8 أشخاص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 50 ألفا و486 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 41 ألفا و410 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 679 مريض ويستمر علاج 8397 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و298 ألف و348 فحص طبي.