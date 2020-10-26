الرئيس علييف: ترسل أحدث الأسلحة يوميا إلى أرمينيا

باكو، 26 أكتوبر، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف المظفر إن أرمينيا تتسلح اليوم. ترسل أحدث الأسلحة إلى أرمينيا كل يوم ولدينا قوائم تلك الأسلحة. ومعلومات حول كل رحلات جوية ومتى ومن اين ومن اية مدينة أقلعت ومتى هبطت في أريفان وما كان على متونها. ونحو 300 دبابة ارمينية إما دمرت الان خلال المعارك والاشتباكات وإما اغتنمت وأنى لهم هذه الأموال؟ بلد فقير مسكين لا مال ولا إمكانية. وقد حصلت مجانا. ودمرت 6 اعداد من منظومات الصواريخ المضادة للطائرات أس300 وكلفتنا معلومة. ومن اين هذه؟ وأنى لهم منظومات تور واوسا الصواريخ المضادة للطائرات وطائرات بدون طيار ومقاتلات وأنظمة توشكا او وسكود ألبروس؟ ومنحت مجانا وتمنح. ولا يليق بنا أن نصمت على ذلك. وليعلم كل ذلك. لا بل نقاتل بوحدنا.

أفادت أذرتاج عن الرئيس القائد الأعلى العام المظفر قوله في كلمة ألقاها في مشاورة عملية منظمة لدى نقطة التحكم المركزي بوزارة الدفاع الأمس إنني أقول كل هذا ليعلم الشعب الأذربيجاني الوضع الحقيقي أولا وليعلم أننا نحرر أراضينا من المحتلين بأي ثمن. وليعلم أن أرمينيا إذا لم تدعم ماليا وعسكريا وسياسيا خلال الـ 27-28 سنة هذه فقد تم تحرير أراضينا من قبل وعن طريق سلمي محضا. وانظروا الآن كيف يهرب جندي أرمينيا من ميدان القتال. وثمة مقاطع فيديو كلها حول ذلك. وجزء معين من هذه المقاطع تنشر فقط في الصحافة ولكنها معلومات مرئية واسعة جدا. وإذا ما كانت هذه الأسلحة والدعم السياسي المذكور فهل من وسع وطاقة أرمينيا أن تحفظ احتلال أراضينا؟ كلا طبعا. وقد قلتُ إننا نطردهم وسنطرد طردا. ولا أحد يقف إمام أذربيجان.

وأضاف القائد الأعلى العام اننا على حق ونقاتل على أراضينا نحن ونستعيد وحدة أراضينا نحن ولم نتجاوز إلى أراضي أرمينيا ولا نفكر في ذلك. واذا كان لنا مثل الفكرة فقد فعلنا ذلك من قبل. ولا يطلب تنفيذ لك بسعي كبير.

هذا وجدير بالذكر أن نزاع قراباغ الجبلي أحد أكبر نزاعات في التسعينيات اندلع بين جمهوريتي جنوب القوقاز أذربيجان وأرمينيا عام 1988م بسبب مطامع أرمينيا على أراضي أذربيجان. وما برحت أرمينيا تحتل منذ عام 1992م 20% من الأراضي الأذربيجانية التي تضم إقليم قراباغ الجبلي المتكون من 5 محافظات و7 محافظات أخرى غربي البلاد إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي أغدام وفضولي وخوجاوند وتارتار وأغجابدي وجورانبوي متسببة بتهجير أكثر من مليون أذري من أراضيهم ومدنهم وقراهم وبلداتهم فضلا عن مقتل عشرات آلاف الشخص. ورغم استمرار المحادثات بين البلدين منذ وقف إطلاق النار عام 1994م إلا أن عدم التزام أرمينيا بنظام وقف إطلاق النار وضربها بالمحادثات عرض الحائط واستمرارها اتخاذ موقف غير بناء وخرقها للهدنة بشكل شبه يومي كان سببًا رئيسيًا في اندلاع الاشتباكات أحيانا على الحدود بين الجانبين على خلفية إصرار أرمينيا وقوات الاحتلال الأرميني الإرهابي الانفصالي على تجاهل قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة عام 1993م والمرقمة بـ 822، 853، 874، 884. وتجري محادثات السلام غير المثمرة حتى الآن تحت رعاية مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي المتشكلة من 11 دولة والمترأسة عن جانب روسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية المندوبات المشاركات في رئاستها.

وهاجمت قوات الاحتلال الأرميني على مواقع الدفاع الأذربيجاني عند الحدود الأرمينية الأذربيجانية في محافظة طاووس الأذربيجانية في يوليو عام 2020م باستخدام الأسلحة الثقيلة مستهدفة المناطق السكنية خاصة.

كما أقدمت على حملات واسعة النطاق على جميع طول خط المواجهة 27 سبتمبر 2020م مما أدى إلى اضطرار قوات الدفاع الأذربيجاني إلى تنفيذ حملات مضادة على قوات الاحتلال الأرميني الإرهابي في اشتباكات ومعارك عنيفة اندلعت بين الطرفين. وحررت قوات الدفاع الأذربيجاني بضع قرى محتلة على طول خط الجبهة وما برحت الحرب الوطنية العظمى دائرة على طول جميع خط التماس.

وابتداء من 2 أكتوبر أقدمت أرمينيا على قصف أراضي أذربيجان خاصة المناطق السكنية البعيدة عن خط المواجهة بالصواريخ والمدفعية والقنابل العنقودية.

وما برحت عملية الحملة المضادة المسماة بالحرب الوطنية العظمى لتحرير جميع الأراضي المحتلة الأذربيجانية ضد قوات الاحتلال الأرميني الإرهابي مستمرة ليل نهار بنجاح.

وحررت مدينة جبرائيل من الاحتلال الأرميني الإرهابي في 4 أكتوبر عام 2020م.

كما حررت بلدة هادروت في محافظة خوجاوند و9 قرى مجاورة لها في 9 أكتوبر 2020م.

ووقع وزيرا الخارجية للطرفين في موسكو على وثيقة وقف إطلاق النار الإنساني بمبادرة الرئيس الروسي 9 أكتوبر عام 2020م.

كما حررت 3 قرى في فضولي و5 قرى محافظة خوجاوند في 14 أكتوبر 2020م.

وحرر جيش أذربيجان قرية في فضولي وقرية في جبرائيل و4 قرى في محافظة خوجاوند في 15 أكتوبر 2020م.

وحرر جيش أذربيجان المظفر مدينة فضولي و7 قرى بالمحافظة من الاحتلال الأرميني في 17 اكتوبر 2020م.

وحرر جيش أذربيجان المظفر منطقة جسر خدافرين القديم على نهر أراز عند الحدود مع إيران في 18 اكتوبر 2020م.

حرر جيش أذربيجان المظفر 13 قرية في محافظة جبرائيل في 19 أكتوبر 2020م.

وحرر جيش أذربيجان المظفر 6 قرى في محافظة فضولي و7 قرى في محافظة جبرائيل و5 قرى في محافظة خوجاوند و6 قرى ومدينة زنكيلان العاصمة في محافظة زنكيلان في 20 أكتوبر 2020م.

حرر جيش أذربيجان المظفر 3 قرى في محافظة فضولي و5 قرى في محافظة جبرائيل وبلدة و13 قرية في محافظة زنكيلان في 21 أكتوبر 2020م.

وحرر جيش أذربيجان المظفر 3 قرى في محافظة فضولي و4 قرى في محافظة جبرائيل و13 قرية وبلدة في محافظة زنكيلان في 22 أكتوبر 2020م وبذلك سيطرت أذربيجان سيطرة كاملة على حدودها مع إيران.

حرر جيش أذربيجان المظفر قريتين في خوجاوند و5 قرى في جبرائيل وقريتين في زنكيلان و4 قرى في محافظة قوبادلي في 23 أكتوبر 2020م.

حرر جيش أذربيجان المظفر 4 قرى في زنكيلان و6 قرى في جبرائيل ومدينة قبادلي العاصمة و7 قرى في محافظة قوبادلي في 25 أكتوبر 2020م.

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