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    حوالي 78 ألف إصابة بكورونا في أرمينيا

    ٢٦.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٢٣]

    تبيليسي، 26 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جديد في أرمينيا.

    قال مركز الرقابة الوطني الارميني على الامراض في بيان إن حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ارتفعت في البلد بواقع 973 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 78 ألفا و810 شخص.

    يذكر أن أرمينيا فارق الحياة فيها حتى الان 1196 شخص بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    ويخضع حاليا 26 ألفا و113 شخص للرقابة الطبية الخاصة.

     

    AZERTAG.AZ :حوالي 78 ألف إصابة بكورونا في أرمينيا
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