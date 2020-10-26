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    أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة

    ٢٦.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٣٩]

    باكو، 26 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة خلال أشهر يناير – سبتمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن أوكرانيا وروسيا وبيلاروس في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها من أذربيجان خلال 10 أشهر من العام الجاري.

    بلغت حجم الصادرات إلى روسيا 499.7 مليون دولار والى أوكرانيا 280.4 مليون دولار والى بيلاروس 130.9 مليون دولار.

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