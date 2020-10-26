استيراد 7235 منتجات متنوعة إلى البلد

باكو، 26 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تم استيراد 7235 منتجات متنوعة إلى أذربيجان خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات الاستيراد في أذربيجان بلغت 7 مليارات و823.4 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.