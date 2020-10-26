استيراد 7235 منتجات متنوعة إلى البلد
AzerTAg.az
٢٦.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٥٥]
باكو، 26 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
تم استيراد 7235 منتجات متنوعة إلى أذربيجان خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات الاستيراد في أذربيجان بلغت 7 مليارات و823.4 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.
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