البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 27 أكتوبر، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 27 أكتوبر تشرين الأول.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.022
أورو EUR 1 2.009
دولار أسترالي AUD 1 1.2288
روبل بلاروس BYN 1 0.6571
ريال برازيلي BRL 1 0.3073
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1031
كرون دنماركي DKK 1 0.2699
لاري جورجي GEL 1 0.5303
روبي هندي INR 1 0.0233
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2194
دولار كندا CAD 1 1.2945
دينار الكويت KWD 1 5.5584
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4108
بيسو المكسيك MXN 1 0.0803
جنيه مصري EGP 1 0.1082
لاي مولدوفا MDL 1 0.1003
كرون النرويج NOK 1 0.186
زلوتي بولندا PLN 1 0.4493
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0213
روبل روسي RUB 1 0.0221
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4048
دولار سنغافورة SGD 1 1.2552
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1646
دولار تايوان TWD 1 0.0594
ليرة تركيا TRY 1 0.2159
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0602
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.133
كرون التشيك CZK 1 0.0743
يوان الصين CNY 1 0.253
جنيه إنكلترا GBP 1 2.2167
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5032
كرون السويد SEK 1 0.1933
فرنك سويسرا CHF 1 1.867
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.148
ليرة لبنان LBP 100 0.1125
ين اليابان JPY 100 1.6118
بيسو تشيلي CLP 100 0.2132
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0164
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0116
ريال إيران IRR 100 0.004
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