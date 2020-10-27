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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٧.١٠.٢٠٢٠ [١٢:١٣]

    باكو، 27 أكتوبر، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 27 أكتوبر تشرين الأول.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.022

    أورو EUR 1 2.009

    دولار أسترالي AUD 1 1.2288

    روبل بلاروس BYN 1 0.6571

    ريال برازيلي BRL 1 0.3073

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1031

    كرون دنماركي DKK 1 0.2699

    لاري جورجي GEL 1 0.5303

    روبي هندي INR 1 0.0233

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2194

    دولار كندا CAD 1 1.2945

    دينار الكويت KWD 1 5.5584

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4108

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0803

    جنيه مصري EGP 1 0.1082

    لاي مولدوفا MDL 1 0.1003

    كرون النرويج NOK 1 0.186

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4493

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0213

    روبل روسي RUB 1 0.0221

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4048

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2552

    ريال السعودية SAR 1 0.4532

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1646

    دولار تايوان TWD 1 0.0594

    ليرة تركيا TRY 1 0.2159

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0602

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.133

    كرون التشيك CZK 1 0.0743

    يوان الصين CNY 1 0.253

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.2167

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5032

    كرون السويد SEK 1 0.1933

    فرنك سويسرا CHF 1 1.867

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.148

    ليرة لبنان LBP 100 0.1125

    ين اليابان JPY 100 1.6118

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2132

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0164

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0116

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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