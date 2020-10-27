غابالا يتعادل مع صبائل

باكو، 27 أكتوبر، أذرتاج

تعادل غابالا مع ضيفه صبائل باكو بهدف لكل منهما في الجولة السابعة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 25 المنظمة على ملعب غابالا المركزي أدارها الحكم محمدوف بدون جماهير.

وفتح الحساب يورجين د4 لصالح صاحب الأرض فيما رد عليه هندريك د26 لصالح الضيف الباكوي.

وعاقب الحكم لاعبا من غابالا لاعبين من صبائل بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع إلى الشوط الأول و5 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذه النتيجة ما زال صبائل بالمركز السابع برصيد 5 نقاط فيما يتبعه غابالا ثامنا أخيرا برصيد 5 نقاط.

ويتصدر قائمة الهدافين لاعب سومغايت قرباني برصيد 6 أهداف.