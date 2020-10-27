نفطجي يفوز على كشله مضيفه بهدف يتيم 

باكو، 27 أكتوبر، أذرتاج

فاز نفطجي باكو على كشله باكو مضيفه بهدف يتيم في الجولة السابعة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 26 المنظمة على ملعب أسك أرينا في باكو أدارها الحكم أحمدوف بدون جماهير.

وجاء هدف صاحب الأرض من طرف علي اصغروف د68.

وعاقب الحكم لاعبا من كشله و3 لاعبين من نفطجي بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع إلى الشوط الأول و4 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذه النتيجة حافظ نفطجي على موقعه ثانيا برصيد 13 نقطة فيما ظل كشله بالمركز الخامس برصيد 9 نقاط.

ويتصدر قائمة الهدافين لاعب سومغايت قرباني برصيد 6 أهداف.