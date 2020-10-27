أذربيجان: تسجيل 663 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المست جد و283 حالة شفاء ووفاة 9 أشخاص

باكو، 27 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

أصيب 663 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 283 شخص من هذا المرض وتوفي 9 أشخاص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 51 ألفا و149 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 41 ألفا و693 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 688 مريض ويستمر علاج 8768 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و308 ألف و48 فحصا طبيا.