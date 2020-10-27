مسلمو جورجيا يحتجون على الرئيس الفرنسي

تبليسي، 26 أكتوبر، أذرتاج

وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنشر رسوم كاريكاتورية للرسول الأكرم محمد (ص). وأثارت هذه الخطوة وإضفاء الشرعية على عدم احترام رسول الله (ص) وتبريره قلق المسلمين في جورجيا، كما هو الحال في جميع البلدان الإسلامية.

تفيد أذرتاج أن هذه الكلمات وردت في البيان الاحتجاجي الصادر عن المجلس الإسلامي الجورجي.

وقال شيخ المجلس الإسلامي الجورجي الحاج رامين إيجيدوف إن رجال الدين الجورجيين أدانوا بشدة هذه النداءات للرئيس الفرنسي. وأنهم يعتقدون أن المعاملة غير المسئولة للإسلام ستقوض العلاقات بين الأديان والتسامح وتثير كراهية الإسلام.

يعد السماح بإهانة الشخص المقدس والرسول الحبيب لملايين المسلمين بذريعة المؤمنين الراديكاليين هو عدم احترام للأمة الإسلامية جمعاء.

وجاء في البيان "نعتبر بيان إيمانويل ماكرون بأن" دين الإسلام يعيش في الأزمة في جميع أنحاء العالم اليوم " لا أساس له ونرفضه رفضاً قاطعا .

وقال الحاج رامين إيجيدوف إن البيان سيُترجم إلى لغات مختلفة ويرسل إلى الرئيس الفرنسي.

خطائي عزيزوف

المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

تبليسي