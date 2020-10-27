  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    مسلمو جورجيا يحتجون على الرئيس الفرنسي

    ٢٧.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٤]

    تبليسي، 26 أكتوبر، أذرتاج

    وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنشر رسوم كاريكاتورية للرسول الأكرم محمد (ص). وأثارت هذه الخطوة وإضفاء الشرعية على عدم احترام رسول الله (ص) وتبريره قلق المسلمين في جورجيا، كما هو الحال في جميع البلدان الإسلامية.

    تفيد أذرتاج أن هذه الكلمات وردت في البيان الاحتجاجي الصادر عن المجلس الإسلامي الجورجي.

    وقال شيخ المجلس الإسلامي الجورجي الحاج رامين إيجيدوف إن رجال الدين الجورجيين أدانوا بشدة هذه النداءات للرئيس الفرنسي. وأنهم يعتقدون أن المعاملة غير المسئولة للإسلام ستقوض العلاقات بين الأديان والتسامح وتثير كراهية الإسلام.

    يعد السماح بإهانة الشخص المقدس والرسول الحبيب لملايين المسلمين بذريعة المؤمنين الراديكاليين هو عدم احترام للأمة الإسلامية جمعاء.

    وجاء في البيان "نعتبر بيان إيمانويل ماكرون بأن" دين الإسلام يعيش في الأزمة في جميع أنحاء العالم اليوم " لا أساس له ونرفضه رفضاً قاطعا .

    وقال الحاج رامين إيجيدوف إن البيان سيُترجم إلى لغات مختلفة ويرسل إلى الرئيس الفرنسي.

    خطائي عزيزوف

    المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

    تبليسي

     

    AZERTAG.AZ :مسلمو جورجيا يحتجون على الرئيس الفرنسي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.١٠.٢٠٢٠ [٢٢:٥‎١]
    الجيش الارميني قصف قرية ميشالي في جورانبوي بالصاروخ المحظور
    ٢٥‎.١٠.٢٠٢٠ [٢٢:١١]
    مناشدة وسائل الإعلام الرائدة في العالم والمنظمات الدولية بخصوص إهانات اللوبي الأرميني وتهديداته لقناة TF1 الفرنسية
    ٢٤.١٠.٢٠٢٠ [٢١:٥‎٠]
    أذربيجان: عدد القتلى من المدنيين يصل الى 65 شخصا نتيجة قصف المناطق السكنية
    ٢٤.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٣٩]
    مقتل شاب نتيجة القصف الصاروخي الارميني على قرية كبيرلي في محافظة تارتار
    مسلمو جورجيا يحتجون على الرئيس الفرنسي