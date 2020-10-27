زيرة يتعادل مع قراباغ أغدام

باكو، 27 أكتوبر، أذرتاج

تعادل زيرة باكو مع ضيفه قراباغ أغدام دون تسجيل هدف في الجولة السابعة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 28 المنظمة على ملعب مجمع زيرة الرياضي أدارها الحكم حمزة زاده بدون جماهير.

وعاقب الحكم لاعبين اثنين من زيرة و3 لاعبين من قراباغ بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي ومواظبة خرق قواعد اللعب فيما طرد لاعبا من الضيف بالحمراء بعد الصفراء الثانية د68.

وأضاف الحكم 3 دقائق بدلة الضائع إلى الشوط الأول و4 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذه النتيجة ما زال زيرة بالمركز الثالث برصيد 11 نقطة فيما يتبعه قراباغ رابعا برصيد 9 نقاط.

ويتصدر قائمة الهدافين لاعب سومغايت قرباني برصيد 6 أهداف.