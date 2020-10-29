مساعد الرئيس: أذربيجان سلمت الى ارمينيا شخصا مدنيا وجثث 30 عسكريا

تارتار، 29 أكتوبر، أذرتاج

سلمت اذربيجان الى ارمينيا شخصا مدنيا وجثث 30 عسكريا.

افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها مساعد الرئيس الأذربيجاني رئيس قسم شئون السياسة الخارجية لدى الادارة الرئاسية حكمت حاجييف في حديثه مع الصحفيين في تارتار.

الى جانب ذلك، قال حاجييف ان أحد مواطنين مسنين لارمينيا موجودين في الجانب الاذربيجاني سلم الى ارمينيا في ممر انساني انشئ في اتجاه قازاخ – توفوز. في البداية، ما كانت ارمينيا تريد استلام جثث جنودها. لكن بمساعي وزارة الدفاع الروسية ولاسيما وزير الدفاع الروسي سيرغي شويقو، تم تنفيذ هذه العملية الانسانية. اعرب حاجييف عن شكره للجنة الصليب الاحمر الدولية ومكتب المبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الامن والتعاون الاوروبي.