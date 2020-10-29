"امنستي انترناشيونال": قصفت ارمينيا مدينة بردعه بالصواريخ العندوقية المحظورة

باكو، 29 أكتوبر، أذرتاج

اكدت منظمة العفو الدولية (أمنستي انترناشيونال) ان ارمينيا قصفت مدينة بردعه الاذربيجانية بالصواريخ العندوقية المحظورة دوليا.

جاء في بيان للمنظمة تلقت وكالة اذرتاج نسخة منه ان مدينة بردعه تعرضت للقصف بصاروخ او عدة صواريخ من نوع "سميرتش" أمس في الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي وسقطت على منطقة قريبة من المستشفى. اعلنت النيابة العامة الاذربيجانية ان 21 مدنيا لقوا مصرعهم نتيجة القصف بينما اصيب اكثر من 70 مدنيا بجروح مختلفة.

يذكر ان خبراء منظمة العفو الدولية (أمنستي انترناشيونال) أكدوا ان الصور الفوتوغرافية لبقايا الصواريخ المطلقة من الجيش الارميني على المدينة هي شظايا ذخائر 9N235 من صواريخ "سميرتش" 9M55 الروسية الصنع.

يتم التأكيد في البيان ان استخدام القنابل العنقودية ضد المناطق المدنية وحشية وانعدام المسئولية. يؤدي هذا الى مقتل عدد كثير من الناس وجرحهم. إن تطبيق الذخائر العنقودية في اي ظروف محظور بناء على القانون الانساني الدولي.