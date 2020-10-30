سفير بيلاروس: أدعو الى وقف الاعتداءات على المدن الاذربيجانية

باكو، 30 أكتوبر، نجات محمدوف، أذرتاج

أتقدم بأحر التعازي لسكان مدينة كنجه ولشعب أذربيجان بشكل عام وأتمنى الشفاء للمصابين خلال هذه الهجمات. ستعيش ذكرى الشهداء إلى الأبد. أدعو إلى وقف الهجمات على المدن الأذربيجانية. تقع هذه المدينة بعيدة عن ساحة الحرب ولا توجد هنا منشأة عسكرية. ما هو ذنب لهؤلاء الناس؟

يفيد المراسل الموفد لوكالة أذرتاج إلى المنطقة أن سفير بيلاروس لدى أذربيجان غينادي أخراموفيتش أدلى بهذه التصريحات خلال زيارته لكنجه.

وقال السفير: "إن قرارات الأمم المتحدة يجب أن تنفذ بشكل عاجل. هذا مطلب قانوني لأذربيجان. من المهم العودة إلى مفاوضات جوهرية مع احترام وحدة أراضي أذربيجان. ومن غير المقبول إطلاق النار على المدنيين بالمدفعية الثقيلة واستهداف المدنيين عمداً.

وأشار السفير إلى أن 21 مدنياً بينهم أطفال ونساء قتلوا وأصيب نحو 70 مدنياً جراء استخدام القنابل العنقودية المحظورة بموجب القانون الدولي اليوم في منطقة بردعه المكتظة بالسكان. ولحقت أضرار جسيمة بالبنية التحتية المدنية والمركبات في المدينة.

ووضع الوفد البيلاروسي باقة من الزهور امام المبنى السكني المدمر احتراماً لذكرى المدنيين الذين قتلوا خلال الإرهاب الأرميني وصلوا من أجل أرواح الضحايا.