  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    الجمعية الوطنية الباكستانية تتبنى قراراً يدين بشدة العدوان الأرمني على أذربيجان والهجمات على المدنيين

    ٣٠.١٠.٢٠٢٠ [٠١:٢٣]

    إسلام أباد، 30 أكتوبر، أذرتاج

    تبنت الجمعية الوطنية الباكستانية في 28 أكتوبر قراراً يدين بشدة العدوانَ الأرمني على أذربيجان والهجمات الوحشية التي تشنها القوات المسلحة الأرمينية على السكان المدنيين في أذربيجان. وقدم القرار للجمعية الوطنية بمبادرة من النائب ورئيس الجمعية الوطنية السابق سردار أياز صادق ووافق النواب عليه بالإجماع.

    اعتمدت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الباكستاني في 1 فبراير 2012 واللجنة الدائمة للشئون الخارجية في الجمعية الوطنية الباكستانية وفي 2 فبراير 2017 قرارات تدين العدوان الأرمني على أذربيجان وتعترف بالإبادة الجماعية في خوجالي.

     

    AZERTAG.AZ :الجمعية الوطنية الباكستانية تتبنى قراراً يدين بشدة العدوان الأرمني على أذربيجان والهجمات على المدنيين
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣٠.١٠.٢٠٢٠ [٠١:٠٩]
    السفير الاذربيجاني يعرب عن عدم رضاه من نشاط مجموعة الصداقة مع أذربيجان في البرلمان الفرنسي
    ٣٠.١٠.٢٠٢٠ [٠٠:١٣]
    منظمة COJEP الدولية أعدت تقريرا عن قتل المدنيين الأذربيجانيين من قبل ارمينيا
    ٢٩.١٠.٢٠٢٠ [٢٣:٣٣]
    "امنستي انترناشيونال": قصفت ارمينيا مدينة بردعه بالصواريخ العندوقية المحظورة
    ٢٩.١٠.٢٠٢٠ [٢٣:١٦]
    الرئيس إلهام علييف يرسم تشكيل ادارة خاصة مؤقتة لدى الاراضي المحررة من الاحتلال
    الجمعية الوطنية الباكستانية تتبنى قراراً يدين بشدة العدوان الأرمني على أذربيجان والهجمات على المدنيين