الجمعية الوطنية الباكستانية تتبنى قراراً يدين بشدة العدوان الأرمني على أذربيجان والهجمات على المدنيين

إسلام أباد، 30 أكتوبر، أذرتاج

تبنت الجمعية الوطنية الباكستانية في 28 أكتوبر قراراً يدين بشدة العدوانَ الأرمني على أذربيجان والهجمات الوحشية التي تشنها القوات المسلحة الأرمينية على السكان المدنيين في أذربيجان. وقدم القرار للجمعية الوطنية بمبادرة من النائب ورئيس الجمعية الوطنية السابق سردار أياز صادق ووافق النواب عليه بالإجماع.

اعتمدت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الباكستاني في 1 فبراير 2012 واللجنة الدائمة للشئون الخارجية في الجمعية الوطنية الباكستانية وفي 2 فبراير 2017 قرارات تدين العدوان الأرمني على أذربيجان وتعترف بالإبادة الجماعية في خوجالي.