مقر العمليات: تمديد نظام الحجر الصحي الخاص حتى 1 ديسمبر

باكو، 30 أكتوبر، أذرتاج

تم تمديد نظام الحجر الصحي الخاص في البلاد من أجل منع تفشي نوع جديد من عدوى فيروس كورونا (COVID-19) ومضاعفاته المحتملة وفقاً لقرار مجلس الوزراء لجمهورية أذربيجان وذلك إلى الساعة 06:00 في 1 ديسمبر 2020.

في نفس الوقت، وانطلاقاً من تحليل الوضع الصحي الوبائي الحالي في البلاد أكتشف مستويات عالية من العدوى في مناطق لانكران وجليل أباد ومسالي في الأيام الأخيرة. لهذا السبب، سيتم حظر الدخول والخروج من و إلى مدينة لانكران ومقاطعتي جليل أباد ومسالي من الساعة 00:00 يوم 29 أكتوبر، باستثناء حركة المركبات الخاصة والأغراض الخاصة، وكذلك الشاحنات.

وتتوقف حركة المرور أيضاً في مدن باكو وسومغايت كنجه وييفلاخ ومينكاتشيفير وشاكي و شيروان ولانكران ومقاطعات أبشيرون وكويكول وساموخ وصابر أباد وغوبا وأغستافا وبيلاسوفار وخاتشماز وإسماعيلي وكاخ وزغاتالا وجليل أباد وماسالي في أيام العطلات العامة:

من الساعة 00:00 في 31 أكتوبر إلى الساعة 06.00 في 2 نوفمبر؛

من الساعة 00:00 في 7 نوفمبر إلى الساعة 06:00 في 9 نوفمبر؛

من الساعة 00:00 في 14 نوفمبر إلى الساعة 06:00 في 16 نوفمبر؛

من الساعة 00:00 في يوم 21 نوفمبر إلى الساعة 06:00 في يوم 23 نوفمبر ؛

من 00:00 في 28 نوفمبر إلى من 06:00 في 30 نوفمبر.

ندعو مرة أخرى مواطنينا إلى الالتزام الصارم بمتطلبات الحجر الصحي الحالية في مكافحة فيروس COVID-19 واستخدام الأقنعة الطبية وغيرها من الإجراءات الطبية والوقائية الضرورية والحد من الاتصال مع الغرباء في الأماكن العامة.