وزير الخارجية في زيارة عمل إلى جنيف
AzerTAg.az
٣٠.١٠.٢٠٢٠ [١١:٣١]
باكو، 30 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
قام وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف بزيارة عمل الى جنيف، حسبما افادته وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية.
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