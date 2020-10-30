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    سياسة


    وزير الخارجية في زيارة عمل إلى جنيف

    ٣٠.١٠.٢٠٢٠ [١١:٣١]

    باكو، 30 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    قام وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف بزيارة عمل الى جنيف، حسبما افادته وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية.

    AZERTAG.AZ : وزير الخارجية في زيارة عمل إلى جنيف
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