باكو، 30 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) قام وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف بزيارة عمل الى جنيف، حسبما افادته وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية.

AZERTAG.AZ : وزير الخارجية في زيارة عمل إلى جنيف

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده